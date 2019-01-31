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SP Çayırova’da meclis yoğunluğu

31 Mart seçimleri öncesinde SP Çayırova teşkilatında çalışmalar sürüyor. Partide son dönemde meclis üyeliği yoğunluğu yaşanıyor. Son olarak Öner Bozkurt ve Mesut Çelik isimli iki kişi daha meclis için resmi başvuruda bulundu.

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Saadet Partisi Çayırova İlçe Teşkilatında meclis üyeliği başvurularında büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Belediye başkan adayı olarak Yusuf Aksu’nun açıklanmasından sonra çalışmalarına hız veren SP teşkilatında, son olarak iki isim daha meclis üyeliği için aday adayı oldu. Öner Bozkurt ve Mesut Çelik, önceki gün dosyalarını yetkililere teslim ederek aday adaylarını resmileştirdiler.

ÖNER BOZKURT KİMDİR?

1985 Kadıköy doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Çayırova’da, lise eğitimini Gebze Endüstri Meslek Lisesi’nde tamamladı. Kocaeli Üniversitesi makine bölümünü mezunu olan Bozkurt,  Anadolu Üniversitesi iktisat fakültesi bölümünde ikinci üniversite eğitimine devam ediyor. Anadolu Gençlik Derneği’nin farklı kademelerinde uzun yıllar görev yaptı. Özel bir firmada yöneticilik yapan Bozkurt, evli ve iki çocuk babasıdır.

MESUT ÇELİK KİMDİR?

1988 Kandıra doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Çayırova’da, lise eğitimini Gebze Endüstri Meslek Lisesi’nde tamamladı. Kocaeli Üniversitesi makine bölümünü mezunu olan Çelik, özel bir firmada yöneticilik yapıyor. Anadolu Gençlik Derneği’nin farklı kademelerinde uzun yıllar görev yapan Çelik, evli ve bir çocuk babasıdır.

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