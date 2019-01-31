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İşeri: Muhtarın partisi olmaz

Gölcük Şirinköy Mahallesi Muhtarı Ruhşen İşeri, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday olacağını açıkladı.

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Gölcük Şirinköy Mahallesi Muhtarı Ruhşen İşeri, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday olacağını açıkladı. Muhtarlıkta ilk dönemini bitirmek üzere olan İşeri, bölge halkının isteği doğrultusunda yeniden görev istediğini dile getirdi. Muhtarlık görevini severek yaptığını dile getiren İşeri, “Fedakarlık isteyen bir iş yapıyoruz. Muhtarın partisi olmaz. Sorunların çözümü için Gölcük Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ile mahallemiz arasındaki köprü görevimizi sürdüreceğiz” dedi.

AZALARINI DA BELİRLEDİ

Ruhşen İşeri, seçimlerde aday olacak aza listesini de belirledi. Buna göre İşeri’nin azaları, Kadriye Büyükacar, Osman Sandıkçı, Şevket Karakuş, Ayşe Zengin, Mehmet Aykut, Gülhanım Eriş, İsmail Abak ve Necati Şahin oldu.

RUHŞEN İŞERİ KİMDİR?

1959 yılında Gölcük Şirinköy'de doğdu. 2005 yılında Gölcük Tersanesi’nden emekli oldu. Evli ve 2 çocuk babasıdır. 2009 yılında aza olarak seçildiği mahallesinde 2014 seçimleri ile muhtar oldu. İşeri, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel yönetim seçimlerinde yeniden muhtar adayı oldu.

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