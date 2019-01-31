Ataevler’de bir aday daha çıktı

Kartepe Ataevler Mahallesi’nin sevilen simalarından olan Murat Kapan, muhtar adaylığını Keyfim Cafe'de düzenlediği toplantı ile ilan etti. Toplantıdaki konuşmasında insanların mutlu olmasını istediklerini dile getiren Kapan, “Kişilik olarak, başkalarının sorununu kendi sorunum gibi gören birisiyim. Birlikte demokratik ve şeffaf bir anlayışla sorunlarımıza çözüm üretebilmek için oluşturacağımız Mahalle Meclisi’miz en önemli seçim çalışmamız” dedi.

HAYALİNİ AÇIKLADI

Güzel bir seçim olmasını dilediklerini dile getiren Kapan, “Mahalle sakinlerimiz işinin ehli bir muhtar istiyor. Bunları bilerek göreve talip oldum. Hedefimiz bölgemizi her konuda örnek bir mahalle yapmak olacak. İnsanların yüzlerinin güldüğü, mutlu olduğu, mutlu, huzur dolu ve gönül gönüle olduğumuz bir Ataevler hayalimizdir” diye konuştu.