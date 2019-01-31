Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:59 TSİ- Gündem G: Bugün 16:03 TSİ

Güçlü, Mahalle Meclisi kuracak

Geçen 15 yılın ardından Şirintepe Muhtarlığı’na yeniden aday olan İbrahim Güçlü, kuracakları Mahalle Meclisi ile sosyal faaliyetlerin yanı sıra mermer fabrikası ve liman gibi olumsuzluklara karşı halkın organize olmasını sağlayacaklarını söyledi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

1994-2004 yılları arasında İzmit Şirintepe Mahallesi’nde muhtarlık yapan, ardından İzmit Belediyesi’nde meclis üyeliğine seçilen İbrahim Güçlü, geçen 15 yılın ardından bir kez daha muhtarlığa aday oldu. Adaylığı ile ilgili açıklamasında muhtarın, mahallesinin imarı, gelişimi ve ihtiyacı olan hizmetlere daha kolay ulaşmasını sağlayacak esas gücü olduğunu belirten Güçlü, “Muhtar, yasadan kaynaklı gücünün yanına, mahallesinde yaşayan komşularının birlik ve beraberliğini eklediğinde, hizmetlerin alınmasında mazeretlerin arkasına saklanamaz” dedi.

“MECLİS KURACAĞIZ”

Mahallesindeki muhtarlık seçimini kazanması halinde klasik muhtarlık kalıplarında kalmayacağını belirten Güçlü, “Benim esas projem Mahalle Meclisi benzeri bir yapıyı kurmaktır. Bu yapıyı kurmak için gayret göstereceğim. Bu meclis gönüllülük ve istek esaslı olacak. Mahallemize, ülkemize ve kentimize karşı sosyal sorumluluğu olduğuna inanan, çevre hassasiyeti ve kent bütünlüğüne duyarlı komşularımız, site yöneticilerimiz, okul ve cami derneği gibi temsilcilerinin katılımı ile oluşacak” diye konuştu.

“MAHALLELİ BİR ARADA”

Söz konusu Mahalle Meclisi’nin bölgenin imarı, gelişimi ile ilgili çalışmaları yürüteceğini kaydeden Güçlü, şöyle konuştu: “Bunun yanı sıra mahalle piknikleri, futbol ve voleybol turnuvaları, sağlık taramaları, şenlikler gibi etkinliklerimiz olacak. Ayrıca ihtiyacımız olan iyi komşuluk ilişkilerinin gelişmesine katkı veren bir platform olacak. Meclisin bir görevi de, mahallemizi tehdit eden mermer fabrikası ve liman gibi olumsuzluklara karşı komşularımızla birlikte organize olmamızı sağlayacak."

Bugün 15:59 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
Mütercimler: Atatürk bugün gelse CHP’den içeri giremez mask
Mütercimler: Atatürk bugün gelse CHP’den içeri giremez
Gelir İdaresi Başkanlığı’na Karamürselli Bayrakdar atandı mask
Gelir İdaresi Başkanlığı’na Karamürselli Bayrakdar atandı
KOÜ yemekhanesinde fiyatlar değişti mask
KOÜ yemekhanesinde fiyatlar değişti
AKP'de 79 isim meclis aday adaylığı için başvurdu mask
AKP'de 79 isim meclis aday adaylığı için başvurdu
Sakarya’da ilk kez açılan ve çevre illerin ihtiyacını karşılayacak olan pet kuaförü hizmete vermeye başladı mask
Sakarya’da ilk kez açılan ve çevre illerin ihtiyacını karşılayacak olan pet kuaförü hizmete vermeye başladı
AKP'li adaylar Ankara’da mask
AKP'li adaylar Ankara’da
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet, afişi kendisi kapattı mask
Hürriyet, afişi kendisi kapattı
Camide İNTİHAR! Tek el silah sesi duyuldu... mask
Camide İNTİHAR! Tek el silah sesi duyuldu...
Mehmet Ali Sarı ilk kez hakim karşısına çıktı mask
Mehmet Ali Sarı ilk kez hakim karşısına çıktı
Hastanede sıra beklerken boğazını kesti mask
Hastanede sıra beklerken boğazını kesti
Mütercimler: Atatürk bugün gelse CHP’den içeri giremez mask
Mütercimler: Atatürk bugün gelse CHP’den içeri giremez
Hamile kadın doğumuna günler kala intihar etti mask
Hamile kadın doğumuna günler kala intihar etti

GALERİ

Kocaeli yemekleri ve türküleri Show TV’de mask
Kocaeli yemekleri ve türküleri Show TV’de
DEAŞ’ın infazcı olduğu iddia edilen sanıktan kesik başlı fotoğrafına ilginç savunma mask
DEAŞ’ın infazcı olduğu iddia edilen sanıktan kesik başlı fotoğrafına ilginç savunma
Yangında ölen tersane işçisi son yolculuğuna uğurlandı mask
Yangında ölen tersane işçisi son yolculuğuna uğurlandı
İzmit'te gün batımı, gökyüzünü sarıya bürüdü mask
İzmit'te gün batımı, gökyüzünü sarıya bürüdü
71 yaşındaki veteran atlet, gençlere taş çıkartıyor mask
71 yaşındaki veteran atlet, gençlere taş çıkartıyor
Millet İttifakı'ndan coşkulu aday tanıtımı mask
Millet İttifakı'ndan coşkulu aday tanıtımı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL