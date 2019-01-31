Güçlü, Mahalle Meclisi kuracak

1994-2004 yılları arasında İzmit Şirintepe Mahallesi’nde muhtarlık yapan, ardından İzmit Belediyesi’nde meclis üyeliğine seçilen İbrahim Güçlü, geçen 15 yılın ardından bir kez daha muhtarlığa aday oldu. Adaylığı ile ilgili açıklamasında muhtarın, mahallesinin imarı, gelişimi ve ihtiyacı olan hizmetlere daha kolay ulaşmasını sağlayacak esas gücü olduğunu belirten Güçlü, “Muhtar, yasadan kaynaklı gücünün yanına, mahallesinde yaşayan komşularının birlik ve beraberliğini eklediğinde, hizmetlerin alınmasında mazeretlerin arkasına saklanamaz” dedi.

“MECLİS KURACAĞIZ”

Mahallesindeki muhtarlık seçimini kazanması halinde klasik muhtarlık kalıplarında kalmayacağını belirten Güçlü, “Benim esas projem Mahalle Meclisi benzeri bir yapıyı kurmaktır. Bu yapıyı kurmak için gayret göstereceğim. Bu meclis gönüllülük ve istek esaslı olacak. Mahallemize, ülkemize ve kentimize karşı sosyal sorumluluğu olduğuna inanan, çevre hassasiyeti ve kent bütünlüğüne duyarlı komşularımız, site yöneticilerimiz, okul ve cami derneği gibi temsilcilerinin katılımı ile oluşacak” diye konuştu.

“MAHALLELİ BİR ARADA”

Söz konusu Mahalle Meclisi’nin bölgenin imarı, gelişimi ile ilgili çalışmaları yürüteceğini kaydeden Güçlü, şöyle konuştu: “Bunun yanı sıra mahalle piknikleri, futbol ve voleybol turnuvaları, sağlık taramaları, şenlikler gibi etkinliklerimiz olacak. Ayrıca ihtiyacımız olan iyi komşuluk ilişkilerinin gelişmesine katkı veren bir platform olacak. Meclisin bir görevi de, mahallemizi tehdit eden mermer fabrikası ve liman gibi olumsuzluklara karşı komşularımızla birlikte organize olmamızı sağlayacak."