Ayan: Fatih’te dernek kuracağım

Körfez ilçeye bağlı Fatih Mahallesi’nde muhtarlığa aday olduğunu ilan eden Şirin Ayan, çalışmalarını sürdürüyor. 16 yıldır yaşadığı mahallenin tüm sorunlarını bildiğini dile getiren Ayan, bölgenin sosyal statüsünü de iyi analiz ettiğini, yakın çevresinde oluşan beklenti sonrasında mahalle sakinlerinin talebi ve teşviği ile muhtar adaylığına karar verdiğini dile getirdi.

YARDIM KONUSU

Amacının Fatih Mahallesi’nin sorunlarını çözmek olduğunu dile getiren Ayan, “Bölgemizin sıkıntıları çok fazla. Güçlü bir ekibimiz var. Bölgemizin sıkıntılarına hakimiz. Birçok STK’da görevler aldım. Bu yüzden yardım nasıl ve kimlere yapılır, iyi bilirim. İhtiyaç sahibi ailelerin yanında olacağım. Yardımların gerçekten gerekli kişilere ulaşması burada çok önemlidir. Bu konuda gerekli tespiti yaparak hareket edeceğiz” dedi.

“GENÇLER, GELECEĞİMİZDİR”

Gençlere yönelik çalışmalara da ağırlık vereceklerini dile getiren Ayan, “Hedeflerimiz var, bunlardan biri de; gençlerimize sahip çıkmaktır. Bu amaçla, sporsal faaliyetlerin yapılacağı alanlar oluşturacağız ve onlara sahip çıkacağız. Gençlerimizin elinden tutmak istiyorum. Ben mahallemde halkımın ‘Şirin Ablası’ olmaya aday oldum. Ayrıca Fatih Mahallesi’ni Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği adı altında bir dernek kuracağım. Böylece yardımlar ve diğer sosyal faaliyetleri sorunsuz yapabileceğiz” dedi.