Mustafa Tugan Uzunbey’de aday

Kartepe’ye bağlı Uzunbey Mahallesi’nde yeni bir muhtar adayı daha göreve soyundu. İlçede uzun yıllardan bu yana Uzunbey’de esnaflık yapan bölgenin tanınmış gençlerinden Mustafa Tugan, Uzunbey Mahallesi Muhtarlığı’na aday olduğunu duyurdu. 48 yaşında olan ve doğup büyüdüğü mahallesine hizmet etmek için görev istediğini dile getiren Tugan, aynı zamanda mevcut muhtar Hikmet Öztürk’ün de azalarından birisi.