Kartepe’ye bağlı Uzunbey Mahallesi’nde yeni bir muhtar adayı daha göreve soyundu. İlçede uzun yıllardan bu yana Uzunbey’de esnaflık yapan bölgenin tanınmış gençlerinden Mustafa Tugan, Uzunbey Mahallesi Muhtarlığı’na aday olduğunu duyurdu. 48 yaşında olan ve doğup büyüdüğü mahallesine hizmet etmek için görev istediğini dile getiren Tugan, aynı zamanda mevcut muhtar Hikmet Öztürk’ün de azalarından birisi.
Bugün 16:01 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:03 TSİ
Mustafa Tugan Uzunbey’de aday
Kartepe’ye bağlı Uzunbey Mahallesi’nde yeni bir muhtar adayı daha göreve soyundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz