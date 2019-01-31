Turgay Işık, bu kez Dumlupınar’dan aday

Kartepe Cumhuriyet Mahallesi’nde iki dönemdir muhtarlık yapan Turgay Işık, yeni dönemde, farklı bir bölgeden aday olacak. İlçeye bağlı olan Ulus, Dumlupınar, Cumhuriyet ve Fındıklı mahallelerinin birleşimi ile kurulan Dumlupınar Mahallesi’nde göreve talip olacağını duyuran Işık, “40 yıldır aynı mahallede ikamet ediyorum. Sorunları bilen, çözümleri olan bir ekip ile Dumlupınar Mahallesi’nde hizmete aday olduk” dedi.

“PROJELERİMLE HAZIRIM”

Muhtarlığı döneminde çevre sorunlarıyla yakından ilgilendiğini dile getiren Işık, “Dumlupınar Mahallesi’nin nüfusunun son 10 yıl da 3-4 kat arttı. Bu sebeple ihtiyaçlar da arttı. Bu sorunlara çözüm getirecek projeler ile hizmete aday oldum. Muhtarlık devletin temelini teşkil ediyor. Halka hizmetin başlangıç noktasıdır. Ben Dumlupınar Mahallesi'nin en deneyimli muhtar adayı olarak, çevre, sosyal donatılar, kültürel etkinlikler ve gençlik alanları ile ilgili hazırladığım projelerle hizmete hazırım” diye konuştu.

TURGAY IŞIK KİMDİR?

1965 yılında Ardahan’da doğan Işık; ilk ve orta öğrenimimi Ardahan’da tamamladıktan sonra, 1979 yılında Kocaeli Kartepe Dumlupınar Mahallesi’ne taşındı. 40 yıldır aynı mahallede ikamet ediyor. 29 yıldır aynı mahallede esnaflık yapıyor. 10 yıl boyunca aynı mahallede muhtarlık yaptı. 2 yıl süre ile Kartepe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliğinde bulundu. Evli ve iki çocuk babasıdır.