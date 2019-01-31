Alikahya Gençlik Platformu, önümüzdeki günlerde askere gidecek olan Alikahyalı gençler için asker eğlencesi düzenledi. Alikahya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen eğlenceye Millet İttifakı Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Serdar Kaman, Millet İttifakı İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, askere gidecek gençler ve mahalleliler katılım gösterdi. Askere gidecek gençlere harçlık dağıtan Kaman ve Hürriyet, gençlerle birlikte gecenin ilerleyen saatlerine kadar çiftetelli oynadı. İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, çocukları askere gidecek aileleri ve gençleri teselli ederken, gençlerin her zaman yanında olduğunu dile getirdi. Selin BECER
Bugün 16:13 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 17:24 TSİ
Millet İttifakı, kurtlarını döktü
Alikahya Gençlik Platformu tarafından düzenlenen asker eğlencesine katılan Millet İttifakı Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Serdar Kaman ve İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet, eğlencede kurtlarını döktü.
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Bugün 16:13 TSİ - Yaşam
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Yorumlar
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Erol Demirbek - sokaklara sokaklara, fabrika önlerine, inşaat şantiyelerine, bankamatik kuyruklarına, ÇALGIYA CÜMBÜŞE HERKES GİDER muhataplarınız pazarlarda, avm. lerde, cami çıkışlarında , tramvay duraklarında,
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