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Ulaştırma Bakanlığı: Avrasya Tüneline zam yapılmadı

Bu sabah gündeme düşen Avrasya Tüneli'ne zam yapıldı haberlerinin üzerine Ulaştırma Bakanlığından açıklama yapıldı.

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Bu sabah gündeme düşen Avrasya Tüneli'ne zam yapıldı haberlerinin üzerine Ulaştırma Bakanlığından açıklama yapıldı. Bakanlık yetkililerinden yapılan açıklamada "Avrasya Tüneli ücretlerinde artış yapılmadı, yeni ücret tablosu siteye sehven konulmuştur." ifadelerine yer verdi.

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