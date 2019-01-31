Bu sabah gündeme düşen Avrasya Tüneli'ne zam yapıldı haberlerinin üzerine Ulaştırma Bakanlığından açıklama yapıldı. Bakanlık yetkililerinden yapılan açıklamada "Avrasya Tüneli ücretlerinde artış yapılmadı, yeni ücret tablosu siteye sehven konulmuştur." ifadelerine yer verdi.
Bugün 16:31 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 17:19 TSİ
Ulaştırma Bakanlığı: Avrasya Tüneline zam yapılmadı
Bu sabah gündeme düşen Avrasya Tüneli'ne zam yapıldı haberlerinin üzerine Ulaştırma Bakanlığından açıklama yapıldı.
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Bugün 16:31 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz