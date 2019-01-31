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AKP ve CHP’de İzmit’te kavga Darıca’da barış var

AKP’nin CHP’nin İzmit adayı Fatma Kaplan Hürriyet’in afişini şikayet ile kapattırmasının ardından gözler AKP Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık’ın astırdığı afişlere çevrilmişti. CHP’li aday Yakup Törk, Bıyık’ın afişlerini şikayet etmeyeceklerini söyledi.

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AKP İl SKM Başkanlığı, CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet’in Kocaeli Plaza duvarına astığı afiş için seçim yasağı diyerek İzmit Kaymakamlığı’na şikayette bulunmuş ve afişi kapattırmıştı. Ancak AKP Darıca İlçe Başkanlığı, ilçedeki başkan adayları Muzaffer Bıyık ve Büyükşehir adayı Tahir Büyükakın’ın dev afişini şehir merkezinin çeşitli yerlerine astı.

AKP Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık'ın afişi

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“ARAMIZDA İHTİLAF YOK”

Büyük tepki toplayan bu afişler hakkında CHP Darıca Belediye Başkan Adayı Yakup Törk’ün, Darıca Kaymakamlığı’na şikayet etmeme kararı aldığı öğrenildi. Konu ile ilgili şikayette bulunmayacaklarını söyleyen başkan adayı Yakup Törk, “Ben adaylığım ilan edildikten sonra 28-29 Aralık’ta afişlerimi astım. Bizim de yaklaşık 1 aydır şehrin çeşitli merkezi yerlerinde afişlerimiz var. Şu ana kadar aramızda bir ihtilaf çıkmadı” dedi.

UZLAŞI VE BARIŞ HAKİM

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AKP’nin ilçedeki adayı Muzaffer Bıyık CHP’nin afişleri ile ilgili şikayette bulunmadıklarını dile getiren Törk, “Eğer istese şikayet edip afişlerimizi kaldırtabilirdi. Ben daha Muzaffer Bıyık aday adayıyken astım afişlerimi. Onlar bizi şikayet etmediler, biz de etmeyeceğiz. Darıca’da seçim uzlaşıcı ve barış içinde gidiyor. Birbirimize karşı saygılı bir şekilde seçim sürecini ilerletiyoruz” açıklamalarında bulundu. Selin BECER

Hürriyet'in bu afişi İzmit'te günlerce konuşulmuştu. Afişin üstü şu anda 1 Mart 2019 tarihinde açılmak üzere beyaz bir branda ile kapalı durumda.

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Bugün 17:30 TSİ - Siyaset

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