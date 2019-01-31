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MHP'li Aytaç, meclis üyeliği için başvurdu

MHP İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Serap Aytaç, İzmit Belediyesi Meclis Üyeliği için aday adaylığı başvurusu yaptı.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Serap Aytaç, İzmit Belediyesi Meclis Üyeliği için aday adaylığı başvurusu yaptı. MHP, ilimizde Cumhur İttifakı kapsamında 31 Mart Yerel Seçimlerinde AKP’nin adaylarını destekleyeceğini belirterek aday çıkarmayacağını duyurmuştu. Cumhur İttifakı kapsamında belediye başkanlığı adaylarını AKP’ye bırakan MHP, meclis üyeliklerine ağırlık verdi.

KADINLAR YALNIZ BIRAKMADI

Şubat ayının 19’una kadar sürecek meclis üyeliği aday adaylığı başvuruları kapsamında MHP İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Serap Aytaç, İzmit Belediyesi Meclis Üyeliği aday adaylığı başvurusu yaptı. Aytaç, başvuru belgelerini MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz’e takdim etti. İl Kadın Kolları Başkan Yardımcılığının öncesinde iki dönem Derince İlçe Kadın Kolları Başkan Yardımcılığı yapan Aytaç’ı, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Kantar ve partili kadınlar yalnız bırakmadı. Ekin EKEN

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