Tavşantepe'de "kız meselesi" kan akıttı

Alınan bilgiye göre, Tavşantepe Mahallesi Kumlu Sokak'ta iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, iddiaya göre F.Ö. ve V.Ö, pompalı tüfekle Mecnun ve Müyesser T'yi yaraladı. Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kavganın, "kız meselesi" yüzünden çıktığı iddia edildi.