Olay öğlen saatlerinde İzmit Cedit Mahallesi Goncaoğlu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Goncaoğlu Sokak’ta yürüyen C.G.(60) adlı şahıs, yanına yaklaşan bir şahıs tarafından silahla bacağından vuruldu. Bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan C.G. yerde kalırken, 9 el silah sesi duyan vatandaşlar olay yerine koştu. Sesleri duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı C.G.’nin yanında bulunan bir arkadaşıyla birlikte taksi çağırarak hastaneye götürülürken, saldırıyı gerçekleştiren şahıs ise olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan C.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri yaralı şahıs ise husumeti olduğu için saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.