Edinilen bilgiye göre Derince Yörükler mevki’inde park halindeki bir araçtan şüphelenen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda paketler halinde 500 gram esrar, 2 sentetik hap, 1 tabanca ve silaha ait mermiler ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi ise işlemlerinin yapılması için Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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Jandarmanın park halindeki araçta yaptığı aramada 500 gram esrar yakalandı
KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin Derince ilçesinde şüpheli bir araçta jandarma ekiplerince yapılan aramalarda 500 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz