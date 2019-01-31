Jandarmanın park halindeki araçta yaptığı aramada 500 gram esrar yakalandı

Edinilen bilgiye göre Derince Yörükler mevki’inde park halindeki bir araçtan şüphelenen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda paketler halinde 500 gram esrar, 2 sentetik hap, 1 tabanca ve silaha ait mermiler ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi ise işlemlerinin yapılması için Jandarma Komutanlığına götürüldü.