Olay, Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi 33'üncü Sokak'ta meydana geldi. İnşaat işçisi Feyati Gümüş, 3 katlı binanın 2'nci katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olayı gören diğer inşaat işçileri 112 Acil'den yardım istedi. İnşaata gelen ekipler ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı Gümüş'ü ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Feyati Gümüş'ün vücudunda kırıklar olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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İnşaat işçisi 2'nci kattan düşerek yaralandı
Gölcük ilçesinde inşaat işçisi Feyati Gümüş (43), çalıştığı binada 2'nci kattan düşerek yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz