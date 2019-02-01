Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:20 TSİ- Gündem G: Bugün 10:44 TSİ

İş yerine kurşunlayan şahıs SERBEST bırakıldı

Kocaeli'de alacak-verecek meselesi yüzünden bir iş yerini kurşunladığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Edinilen bilgiye göre İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde Ümit Ö. adlı vatandaş, aralarında 500 bin TL alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen U.K. adlı şahsın iş yerini kurşunladı. Olayın ardından kimliği tespit edilen şahıs, Kuruçeşme Mahallesi’nde bir kahvehanede otururken İzmit ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bugün 09:20 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
İş yerine kurşunlayan şahıs SERBEST bırakıldı mask
İş yerine kurşunlayan şahıs SERBEST bırakıldı
Elektrik akımına kapılan genç Derince'ye sevk edildi mask
Elektrik akımına kapılan genç Derince'ye sevk edildi
Karamürselli Kadir Amca, yardım bekliyor mask
Karamürselli Kadir Amca, yardım bekliyor
SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek mask
SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek
Nevzat Doğan, asker eğlencesinde mask
Nevzat Doğan, asker eğlencesinde
İztim 181 kişiye iş buldu mask
İztim 181 kişiye iş buldu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet, afişi kendisi kapattı mask
Hürriyet, afişi kendisi kapattı
Camide İNTİHAR! Tek el silah sesi duyuldu... mask
Camide İNTİHAR! Tek el silah sesi duyuldu...
Ecem Balcı'nın günlüğü okundu "Eniştem beni taciz etti" mask
Ecem Balcı'nın günlüğü okundu "Eniştem beni taciz etti"
Mehmet Ali Sarı ilk kez hakim karşısına çıktı mask
Mehmet Ali Sarı ilk kez hakim karşısına çıktı
Mütercimler: Atatürk bugün gelse CHP’den içeri giremez mask
Mütercimler: Atatürk bugün gelse CHP’den içeri giremez
Hamile kadın doğumuna günler kala intihar etti mask
Hamile kadın doğumuna günler kala intihar etti

GALERİ

Kaman, Atatürk Anıtı’nda Kocaeli’ye söz verdi mask
Kaman, Atatürk Anıtı’nda Kocaeli’ye söz verdi
Soyduğu marketin sahibini öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet cezası mask
Soyduğu marketin sahibini öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet cezası
AKP, seçim kampanyasını başlattı! mask
AKP, seçim kampanyasını başlattı!
Kocaeli yemekleri ve türküleri Show TV’de mask
Kocaeli yemekleri ve türküleri Show TV’de
DEAŞ’ın infazcı olduğu iddia edilen sanıktan kesik başlı fotoğrafına ilginç savunma mask
DEAŞ’ın infazcı olduğu iddia edilen sanıktan kesik başlı fotoğrafına ilginç savunma
Yangında ölen tersane işçisi son yolculuğuna uğurlandı mask
Yangında ölen tersane işçisi son yolculuğuna uğurlandı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL