Özen: Çalmadan nasıl çalışırız göstereceğiz

Saadet Partisi, İzmit Belediye Başkan Adayı Ahmet Özen’in tanıtım toplantısını Luxor Garden Otel’de gerçekleştirdi. Programa SP İl Başkanı Nurettin Çelik, SP İlçe Başkanları, il yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı. Tanıtım toplantısında hizmetlerinin merkezinin insan olduğunu belirten SP’nin İzmit Belediye Başkan Adayı Ahmet Özen, “Kimse bize hem çalıyor, hem de yapıyor tarzında çirkin ithamlarda bulunamayacak. Biz çalmadan nasıl yapılır, çalmadan nasıl çalışır onun örneğini göstereceğiz” dedi.

HER SEÇİM BİZİM İÇİN UMUTTUR

Tanıtımda ilk olarak konuşan SP İl Başkanı Nurettin Çelik, “12 ilçeden 6’sında çalışma tamamlandı. 3 ilçemizin çalışması devam ediyor. Bir hafta içerisinde büyükşehir belediye başkan adayımızla birlikte Kocaelili kardeşlerimizin huzuruna çıkacağız. İddiamız var. Her seçim bizim için umuttur. Birileri kendi geleceği için çalışıyor. Vatandaşın sıkıntısını biz yüreğimizde hissediyoruz. İktidar tek başına olamayacağını anladığından dolayı yanına bir ortak aldı. Ana muhalefet de bir ortak aldı. Bize birileri sağa gel, sola gel dedi ancak biz duruşumuzla, özenle orta yola gideceğimiz bir süreci yaşayacağız. Ne sağdayız, ne solda Özen’le orta yolda hep birlikte yürüyeceğiz” dedi.

TEK GÜNDEMLERİ VAR AFİŞ KAVGASI

Çelik’in ardından söz alan SP İzmit Belediye Başkan Adayı Ahmet Özen, “Asıl aday tanıtım toplantımızı daha muhteşem yapacağız. Bu seçim çok farklı bir seçim olacak İnşallah. Karşımızda çok zorluklar içerisinde olan bir İzmit var. Her daim içerisinde yaşıyoruz. Huzuru yakalayamadığımız bir İzmit var. Şimdi İzmit’i bu hale getiren biz değiliz. İzmit’i bu hale getiren iki anlayış bugün İzmit’e talip olmaya çalışıyorlar. İzmit gibi bir kente sahip çıkamayanların sizlere söyleyecek hiçbir şeyleri yok. Bunların tek gündemi var. O da malesef afiş kavgası. Bu anlayışla mı biz İzmit’i teslim edeceğiz. Bu insanlar İzmit’e ne verebilirler” dedi.

ÇALMADAN NASIL ÇALIŞILIR ONU GÖSTERECEĞİZ

İzmit’te iki kutuplu bir anlayış vardı diyen Ahmet Özen, “Seçmen bu iki kutup arasında sıkıştırılmıştı. SP şimdi güzel bir tercih yaparak kendi adayını çıkardı. Biz İzmit’te dengelerin değişeceğine inanıyoruz. Seçmen kutuplaşmadan yana değil, ittifaklardan yana değil. Her parti kendi adayının seçimlere girmesini istiyor. SP adeta ekvatorun merkezinde yer alarak ve dünyaları birleştireceğiz. Kimse bize hem çalıyor, hem de yapıyor tarzında çirkin ithamlarda bulunamayacak. Biz çalmadan nasıl yapılır, çalmadan nasıl çalışır onun örneğini göstereceğiz” şeklinde konuştu.

İZMİT’E KOLAY GELSİN

Özen sözlerini, “Biz kolaylaştırmak için geleceğiz. Biz bu şehirde insanımıza yaşam sebepleri kuracağız. Maddi imkansızlıklardan dolayı evlenemeyen gençlerin işini kolaylaştıracağız, hakkı yenen esnafın işini kolaylaştıracağız. Çocuğunu gönül rahatlığıyla okula gönderemeyen Ayşe Hanım’ın işini kolaylaştıracağız. Belediye kapısı 40 takla atan, atmak zorunda bırakılan Mehmet Amca’nın işini kolaylaştıracağız. Yeni bir şehir inşa etmede önceliğimiz insan olacak. Eğitime verdiğimiz destek basketbol topuyla ifade edilebilecek kadar basit ve ucuz olmayacak. Yaşamın zor olduğu İzmit’in kolay İzmit’le değiştirileceği günler çok yakın. İzmit’e kolay gelsin” diyerek sonlandırdı.

SAADET PARTİSİ’NİN AÇIKLANAN ADAYLARI

İzmit: Ahmet Özen

Başiskele: Zafer Mutlu

Çayırova: Yusuf Aksu

Dilovası: Ercan Dalkılıç

Körfez: Recep Sarıdoğan

Gölcük: Nihat Yıldız

AHMET ÖZEN KİMDİR?

1974 yılında Karamürsel’de bakkal bir babanın beş çocuğundan ortancası olarak dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi Karamürsel’de bitirdi. Üniversiteyi okurken Elif Hanım ile evlendi, bir yandan ticaretle uğraştı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümünü 1998 yılında bitirdikten sonra Kocaeli’de özel eğitim kurumlarında edebiyat öğretmenliği ve yöneticilik yaptı. Anadolu Gençlik Derneği’nin İzmit İlçe Başkanlığı ve Kocaeli Şube Başkanlığını yaptı. Selin BECER