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İYİ Parti İzmit’te SKM belli oldu

İYİ Parti İzmit İlçe Teşkilatı’nın yerel seçimler için saha çalışmalarını organize edecek olan SKM üyeleri belli oldu.

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İYİ Parti İzmit İlçe Teşkilatı’nın 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere yönelik çalışmalarını belirleyecek olan Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) belli oldu. Başkanlığını İbrahim Sarı’nın üstlendiği SKM’de 8 kişi daha görevlendirildi. Selin BECER

İşte İYİ Parti İzmit İlçe’nin SKM’si:

Koordinatör-İbrahim Sarı

Başkan Vekili-Hakan Oruç

Basın ve İletişim Sorumlusu-Tuncay Çatal

Kadın Kolları Sorumlusu-Seyhan Uzuner

Strateji Sorumlusu-Taner Kahraman

STK Sorumlusu-Ünzile Yılmaz

Gençlik Kolları Sorumlusu-Serkan Şanlı

Mahalle Teşkilatları ve Programları Sorumlusu-İsmail Özkanlı

Köyler ve Ulaşım Sorumlusu-Kaan Vural

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