İYİ Parti İzmit’te SKM belli oldu

İYİ Parti İzmit İlçe Teşkilatı’nın 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere yönelik çalışmalarını belirleyecek olan Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) belli oldu. Başkanlığını İbrahim Sarı’nın üstlendiği SKM’de 8 kişi daha görevlendirildi. Selin BECER
İşte İYİ Parti İzmit İlçe’nin SKM’si:
Koordinatör-İbrahim Sarı
Başkan Vekili-Hakan Oruç
Basın ve İletişim Sorumlusu-Tuncay Çatal
Kadın Kolları Sorumlusu-Seyhan Uzuner
Strateji Sorumlusu-Taner Kahraman
STK Sorumlusu-Ünzile Yılmaz
Gençlik Kolları Sorumlusu-Serkan Şanlı
Mahalle Teşkilatları ve Programları Sorumlusu-İsmail Özkanlı
Köyler ve Ulaşım Sorumlusu-Kaan Vural
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz