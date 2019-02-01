Karakadılar: Kartepeli olup ilçe dışında okuyan öğrencilere burs vereceğiz

CHP Kartepe Belediye Başkan adayı Cumhur Karakadılar seçim çalışmalarına aralıksız devam ederken Kartepe’yi karış karış gezmeye devam ediyor. Karakadılar bugün Maşukiye’de yaptığı esnaf ziyaretlerinin ardından Eşme’de bulunan Seçim İrtibat Bürosu’nda mahalle halkıyla bir araya gelerek projelerini anlattı. Karakadılar’ın toplantısına milletvekili Haydar Akar, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, Kartepe İlçe Başkanı Şeref Kırmızı, meclis üyesi aday adayları Tugay Adak, Hasan Bayrak ve Ayla Demir katılım sağladı.

TÜRKİYE’YE YERELDEN MESAJ VERECEĞİZ

Toplantıda öncelikli olarak konuşan milletvekili Haydar Akar, “Bir seçim dönemi yaşıyoruz. Bulunduğumuz ilçede kentin problemlerini çözülmesi adına sandığa gideceğiz. Aslında Eşme’de çok güzel işler yapılabilir. Eşme’nin kalkınması konusunda büyük avantajlar var ama bunların hiçbirini göremedik. Bizim kentimizin dertlerini bilen ve onlar için hizmet ederken heyecanlanacak birine ihtiyacımız var. Böyle olunca da içimizden birinin olması lazım. Biz ne yaptık peki? Geçmişine baktığımızda kamyonculuk yapmış, minibüsçülük yapmış, muhtarlık yapmış bir arkadaşımızla karşınıza çıktık. Buradaki vatandaşların uğraştığı her işle uğraşmış bir arkadaşımız. Herkesin sorunlarını bilen bir arkadaşımız Cumhur Karakadılar. Şimdi yapmamız gereken Türkiye’yi yönetenlere yerelden bir mesaj vermek” dedi.

RANT İÇİN DEĞİL HALK İÇİN

Daha sonra kısa bir açıklama yapan İlçe Başkanı Şeref Kırmızı, “Bu kalabalığı görünce bu seçimi alacağımıza inancım tam oldu” ifadelerini kullandı. Son olarak söz alarak projelerinden bahseden Kartepe Belediye Başkan adayı Cumhur Karakadılar, “Öncelikle bu güzel kalabalığa teşekkür ediyorum. Eşme’nin yollarını belediye başkanı yapmıyor diyorlar. Yapmaz tabii. Belediye Başkanı hiç tarımcılıkla uğraşmamış tabii ki de yapmaz. Biz yola çıkarken rant için değil halk için geliyoruz demiştik. Kartepe Belediyesi’nin yaptığı işlerden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

ÇOCUKLARIMIZI SANATA YÖNLENDİRECEĞİZ

Karakadılar açıklamasını, “Biz neler yapacağız? En büyük sorunumuz eğitim. Çocuklarımızı eğiteceğiz. Dershaneye yollayamayız, sınavlara sokamayız. Bunun sıkıntısını ben yaşadığım için biliyorum. Belediyemiz bünyesinde etüt sınıfları açacağız. Bunları da atanamamış öğretmenlerimizden seçeceğiz. En iyi dershanelerle yarışacak merkezler açacağız. Kartepeli olup da Kartepe dışında üniversite okuyan tüm öğrencilerimize burs vereceğiz. Biz çocuklarımıza bilgisayar, tablet dağıtmayacağız. Biz çocuklarımızın eline müzik ekipmanı, resim ekipmanı vererek onları sanata yönlendireceğiz” şeklinde sonlandırdı.