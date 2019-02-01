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İztim 181 kişiye iş buldu

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın vizyon projelerinden olan İzmit İstihdam Merkezi (İZTİM) iş arayanların umut kapısı oldu.

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Cumhuriyet Çocuk Parkı’ndaki Sanat Galerisi yanında bulunan İZTİM, işverenler ile iş arayanlar buluşturuyor. Merkezde kişilik ve beceri testleri de yapılarak iş arayanlar uygun işlere yönlendiriliyor. İzmit İstihdam Merkezi sayesinde şimdiye kadar 181 kişinin çeşitli işlere yerleştirildiğini söyleyene yetkililer “henüz 8 aylık bir geçmişi bulunan merkezimizde 3477 kişi özgeçmiş oluştururken 425 kişiyle mülakat yapıldı. Ayrıca 287 firmaya ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyor” dediler. İZTİM’e www.izmitistihdam.com internet adresinden cv. bırakılabileceği kaydedildi.

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