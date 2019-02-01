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Kocaeli'nin nüfusu açıklandı!

TÜİK, Kocaeli'nin 2018 yılındaki nüfusunu açıkladı.

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Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) alınan verilere göre, 2017'de 1 milyon 883 bin 270 olan Kocaeli'nin nüfusu 2018'de %12.2 artarak 1 milyon 906 bin 391 kişi oldu.

KADIN-ERKEK NÜFUSU

Nüfusun kadın erkek dağılımına göre incelediğimizde Kocaeli'de 963 bin 326 erkek, 943 bin 065 kadın nüfusu bulunmaktadır.

KİLOMETREKAREYE 528 İNSAN DÜŞÜYOR

Kilometrekareye düşen insan sayısının da artş gösterdiği Kocaeli'de metrekareye 528 insan düşüyor. Bu sayıya göre, Türkiye sıralamasına bakıldığında Kocaeli en yoğun nüfuslu 2. il oldu. 1. il ise İstanbul olarak kayıtlara geçti.

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Yorumlar

(1)
01

Hesapci - Bu yüzde 12,2 hesaplamasında işlem hatası varmı ?

Yanıtla . 0Beğen 01 Şubat 12:27

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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