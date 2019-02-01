Kocaeli'nin nüfusu açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) alınan verilere göre, 2017'de 1 milyon 883 bin 270 olan Kocaeli'nin nüfusu 2018'de %12.2 artarak 1 milyon 906 bin 391 kişi oldu.

KADIN-ERKEK NÜFUSU

Nüfusun kadın erkek dağılımına göre incelediğimizde Kocaeli'de 963 bin 326 erkek, 943 bin 065 kadın nüfusu bulunmaktadır.

KİLOMETREKAREYE 528 İNSAN DÜŞÜYOR

Kilometrekareye düşen insan sayısının da artş gösterdiği Kocaeli'de metrekareye 528 insan düşüyor. Bu sayıya göre, Türkiye sıralamasına bakıldığında Kocaeli en yoğun nüfuslu 2. il oldu. 1. il ise İstanbul olarak kayıtlara geçti.