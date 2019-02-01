Evden çıkamayan hastanın diş muayenesi ayağına geldi

Kocaeli Kandıra Devlet Hastanesi doktorları, Evde Sağlık Hizmetleri birimine müracaat eden vatandaşın evine giderek hastanın diş muayenesini gerçekleştirdi. Geçirdiği rahatsızlıktan dolayı evinden çıkamayan Karaağaç Mahallesi sakinlerinden 45 yaşındaki Ahmet Sarıbaş, diş rahatsızlığı nedeniyle Evde Sağlık Hizmetleri birimine müracaat etti. Talebin üzerine harekete geçen Kocaeli Kandıra Devlet Hastanesi doktorları, Sarıbaş'ın evine gitti. Doktorlar Ravza Birdane ve Nilaylin Tüver tarafından kontrolleri yapılan Sarıbaş’ın bundan sonraki tedavisinin ambulans ile ilçe hastanesine getirilerek devam edilmesine karar verildi. Hastanın tedavi aşamasına Hastane Başhekimi Bülent Uysal’da eşlik etti.