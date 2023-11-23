İYİ Parti İzmit Belediyesi başkan aday adayı Yalçın Eldoğan, Öğretmenler Günü'nü kutladı!

"Öğretmenlerimizin yetiştirdiği nesiller ülkemizi daha ileriye götürecek aydınlık yarınlarımızdır" diyen Yalçın Eldoğan “ Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini 24 Kasım 1928'de kabul ettiğini hatırlatarak, bu özel günün 1981 yılından itibaren Öğretmenler Günü olarak kutlandığını söyledi.
Eldoğan"Öğretmenlerimiz bilgili, çalışkan, vatanına ve değerlerine bağlı ve kendini sürekli geliştiren bireyler yetiştirmek için üstlendikleri sorumlulukları yerine getiren ilim neferleridir.
Görevlerin en kutsalını gerçekleştiren, ülkemizin tüm eğitim kurumlarında mesleklerini ifa eden öğretmenlerimiz ile öğretmen adaylarımızın Öğretmenler Günü'nü kutluyor, başta Başöğretmenimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı ve uzun ömürler temenni ediyorum."
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Mustafa Turan - YALÇIN ELDOĞAN BAŞKAN SEÇİLDİKTEN SONRA İZMİR'Lİ ÖĞRETMENLERİDE KESİNLİKLE UNUTMAYACAKTIR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.