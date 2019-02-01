TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü ilçe ilçe Kocaeli nüfusunu açıkladı.
Bugün 11:02 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:04 TSİ
İşte ilçe ilçe Kocaeli nüfusu...
TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü ilçe ilçe Kocaeli nüfusunu açıkladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz