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2. etabın ilk test sürüşünü Genel Sekreter Bayram yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri İlhan Bayram, Tramvay 2. Etapta ilk test sürüşünü yaptı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Ağustos ayında hizmetine sunulan Akçaray tramvay hattının 2.2 Km’lik 2. etabında sona gelindi. Yeni eğitim ve öğretim döneminin ilk haftalarında hizmete açılması planlanan Akçaray tramvay hattının 2. etabında ilk test sürüşünü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram gerçekleştirdi.

2 ETAPTA ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Günde yaklaşık 30 bin insanın taşındığı tramvay hattı büyüyor. 2.2 km’lik Sekapark - Plajyolu arasındaki proje kapsamında bin 600 metre Seka Devlet Hastanesi – Okullar bölgesinden oluşan birinci kısımda çalışmalar tamamlandı. Çalışmaları kısa bir süre önce yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, dün yeni tramvay hattında ilk test sürüşünü gerçekleştirdi.

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YENİ HATTA İLK TEST SÜRÜŞÜ

Bilim Merkezi önünden başlayan test sürüşü sırasında Genel Sekreter İlhan Bayram’a Genel Sekreter Yardımcısı Alaeddin Alkaç, Ulaşım Daire Başkanı Tolga Cankaya ve firma yetkilileri eşlik etti. Bilim Merkezi durağından başlayan test sürüşü okullar bölgesinde sona erdi.

ÇALIŞANLARA BAKLAVA İKRAMI

Sekapark durağından sonra tramvay hattına 3 yeni durak eklendi. Seka Park durağının ardından duraklar Kongre Merkezi, Seka Devlet Hastanesi ve Okullar Bölgesi durakları olarak adlandırıldı. 3 durakta ilk test sürüşünü gerçekleştiren Genel Sekreter İlhan Bayram, okullar bölgesi durağında çalışanlara baklava ikram etti.

KOCAELİMİZE HAYIRLI OLSUN

Tramvayın 2 etabının Kocaeli halkına hayırlı olmasını dileyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram “Bu hattın esas amacı okullar bölgesi. Burası Bin 600 metre uzunluğunda bir hat. Üzerinde 3 durağımız var. Bu üç durak Kocaeli trafiğini önemli bir şekilde rahatlatacak. Özellikle okullar bölgesinde çok öğrenci var. Öğrencileri getiren servisler buradaki trafikte sıkışıklığa neden oluyor. Bu bölgede tramvay ile hem biz kaliteyi arttırmış, hem de daha güvenli bir yolculuk temin etmiş olacağız” dedi.

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YENİ HATLAR ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE

Tramvay hatlarının yeni dönemde uzatılacağını ifade eden Genel Sekreter Bayram; “2 etabın hizmete açılmasının ardından yeni hatların inşasına başlanacak. 2. Etaptan sonra Plajyolu ve Kuruçeşme hattı yapılacak. Bu hatlar da yapıldığında şehir trafiğini hem konfor bakımından hem de güvenlik bakımından daha iyi bir seviyeye getireceğiz. Kocaeli bunların daha iyisine layık bir şehir. İnsanların günlük yaşantısını kolaylaştırmak için sürekli yeni projeler üretiyoruz. Bu projelerde görev alan ekibimize teşekkürlerimi sunuyorum” ifadesini kullandı.

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Yorumlar

(1)
01

Sema - adapazarı tren seferleri niye eskisi gibi 24 sefer değil? adapazarı gar niye kapalı?

Yanıtla . 4Beğen 01 Şubat 11:30

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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