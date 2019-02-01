Uyuşturucu ile yakalanan 5 kişi adliyeye sevk edildi

Derince İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, almış olduğu duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu takibe aldıkları bir aracı, Derince ilçesi Yörükler Mevkiinde bulunan arazide durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 500 gram esrar, 2 adet sentetik hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan yaşı küçük S.Ç. ve B.N. isimli kızlar ile R.B, N.Ç, ve E.D, isimli erkek arkadaşları gözaltına alındı. Derince İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen ve işlemleri tamamlanan şüpheliler sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edilirken yakalananlar arasında bulunan E.D isimli şahısın cezaevi firarisi olduğu ve çok sayıda sabıkası bulunduğu öğrenildi. Nuri AKÇAHARMAN