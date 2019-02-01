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Aylık uyuşturucu raporu

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının aylık bilançosu açıklandı.

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 ayda yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında, ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 1 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 4 kilo 30 gram esrar, 159 kilo 507 gram eroin, bin 22 adet uyuşturucu hap, 139 gram metamfetamin ve 716 adet sentetik ecza ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 508 gram esrar, 701 gram Afyon sakızı, 575 gram metamfetamin, 8 gram sentetik uyuşturucu ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Nuri AKÇAHARMAN

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