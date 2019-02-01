Uşak Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren ve merkezi Gebze’de bulunan, 2007 yılında dünyanın 13. yün ihracatçısı olan Trade Wool Dış Ticaret AŞ iflas etti. Bir süredir ekonomik anlamda zor bir süreçten geçen firmanın iflası, Gebze 4. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından 14 Ocak 2019 tarihinde saat 15.07’de açıldı. Haberin devamı için tıklayınız.
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Dünyanın 13. yün ihracatçısıydı, İFLAS ETTİ
Uşak Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren ve merkezi Gebze’de bulunan, 2007 yılında dünyanın 13. yün ihracatçısı olan Trade Wool Dış Ticaret AŞ iflas etti.
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Bugün 12:09 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz