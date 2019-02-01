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Dünyanın 13. yün ihracatçısıydı, İFLAS ETTİ

Uşak Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren ve merkezi Gebze’de bulunan, 2007 yılında dünyanın 13. yün ihracatçısı olan Trade Wool Dış Ticaret AŞ iflas etti.

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Uşak Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren ve merkezi Gebze’de bulunan, 2007 yılında dünyanın 13. yün ihracatçısı olan Trade Wool Dış Ticaret AŞ iflas etti. Bir süredir ekonomik anlamda zor bir süreçten geçen firmanın iflası, Gebze 4. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından 14 Ocak 2019 tarihinde saat 15.07’de açıldı. Haberin devamı için tıklayınız.

Bugün 12:09 TSİ - Ekonomi

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