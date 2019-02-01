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Mutlu: Ayaz’a teşekkür edeceğim

Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Mutlu, Hüseyin Ayaz'dan randevu istedi.

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Başiskele’de ortaya koyduğu performans ve yaptığı seçim çalışması ile ilçenin en çok konuşulan ismi haline gelen Başkan Adayı Zafer Mutlu mevcut Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ile görüşmek için randevu talep ettiğini ve en kısa sürede kendisini ziyaret etmeyi planladığını açıkladı. İlçenin ileri gelenlerini, kanaat önderlerini ve yöneticilerini ziyaret ettiğini belirten Mutlu “Başkan Hüseyin Ayaz'a yapacağımız ziyareti özellikle biraz geciktirdik. Adaylık hususu gündemde yoğun bir şekilde konuşulurken bizim kendisini ziyaret etmemiz farklı yorumlanabilir ve kendisini de sıkıntıya sokabilirdi, bu sebeple ziyaret etmek için biraz bekledik” dedi.

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BAŞİSKELE’YE HİZMET EDENİN BAŞIMIZ ÜSTÜNDE YERİ VAR

Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz'a yapacağı ziyaretin nezaket ve iyi niyet ziyareti olacağını belirten Başkan Adayı Zafer Mutlu “Hüseyin Başkan ilçemizin kurucu belediye başkanı ve bu ilçeye 10 yıla yakın hizmet etti. Başiskele’ye hizmet eden herkesin başımızın üstünde yeri var. Biz ilçemize hizmet edebilmek için bu yarışın içerisindeyiz. Şahsi hesaplar, makamlar peşinde değiliz. Bu şehre iki dönem başkanlık yapmış, hizmet etmiş olan Hüseyin Ayaz Başkanı da ziyaret ederek kendisine yaptıklarından ötürü teşekkür edeceğim” dedi.

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ADALETTEN BAŞKA TALEBİMİZ OLMAYACAK

Seçim çalışmaları kapsamında yaptığı hane ziyaretinde Hüseyin Ayaz’dan randevu talep ettiğini açıklayan Zafer Mutlu, Hüseyin Ayaz’ın AK Parti’den Belediye Başkanı seçildiğinin hatırlatılması üzerine “Hem bir Müslüman olarak hem de hukukçu bir insan olarak yöneticilerin her şeyden önce adil olması gerektiğine inanıyorum. Adalet mülkün temelidir. Adalet olmayan bir yerde hiçbir iş doğru olmaz. Hüseyin Ayaz’ın belediye başkanlığı görevi devam ettiği sürece adil olacağına inanıyorum. Başiskele Belediyesi tüm ilçe halkına hizmet etme sorumluluğu olan bir kurumdur seçimlerin tarafı değildir. Biz de yapacağımız ziyarette sayın başkandan “Adaletten ayrılmaması dışında” hiçbir şey talep etmeyiz” dedi.

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