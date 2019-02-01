Hamza Şayir, asker uğurladı

Dilovası'nın sevilen isimlerinden Kadir Usta'nın oğlu Yunus Emre Usta, vatani görevini yapmak üzere askere gitmek için eğlence düzenledi. AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Hamza Şayir'in de katıldığı asker eğlencesinde Şayir, genç asker Yunus Emre Usta'yı yalnız bırakmadı. Şayir asker eğlencesinde asker olacak Emre ile halay çekip oyunlar oynadı.

HAYIRLI TESKERELER DİLEDİ

Asker uğurlama eğlencesinde gençlere seslenen Şayir, "Vatan nöbeti her Türk genci için kutsal bir görevdir. Sırası gelen her gencimiz vatanı ve bayrağı için bu görevi layıkıyla yerine getirmenin gururunu yaşayacaktır. Bizde askerlik görevini yerine getiren Mehmetçiklerimizin sayesinde gönül rahatlığı ile evlerimizde uyumaktayız. Allah tüm Mehmetçiklerimizden razı olsun. Allah, askerlerimizin bu kutsal görevini layıkıyla yerine getirip ailelerine kavuşmayı nasip etsin. Şimdiden hayırlı teskereler diliyorum" dedi.