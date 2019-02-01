İYİ Parti Başiskele'nin durumu yarın belli olacak

İYİ Parti ile CHP arasında ittifak görüşmeleri sonuçlanmıştı. İYİ Parti Kandıra, Başiskele ve Körfez ilçelerinde aday çıkaracak ve CHP bu adayları destekleyecekti. Kalan ilçelerde ise CHP adaylarına destek verilecekti. Sadece Çayırova’da ittifak kurulmamıştı ve CHP ile İYİ Parti kendi adaylarıyla yola devam edecekti.

YARIN ANKARA’YA GİDECEK

İYİ PartiBaşiskele’de ise aday çıkarmayıp Saadet Partisi’nin adayı Zafer Mutlu’yu destekleyebilir. İl Başkanları düzeyinde devam eden görüşmeler yarın netlik kazanacak. İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı Şaban Gençer ise, yarın saat 10.00’da Ankara’ya gidecek ve genel merkez ile görüşme yapıp Başiskele ile ilgili değerlendirmelerini söyleyecek.

MUTLU MUHALEFETİN ADAYI OLABİLİR

Öğle saatlerine doğru Başiskele’de aday çıkartıp çıkartmayacakları belli olacak olan İYİ Parti, eğer aday çıkarmazsa SP adayı Zafer Mutlu, Başiskele’de sadece AKP’nin adayı Yasin Özlü ile yarışacak. CHP’nin de aday çıkarmadığı Başiskele’de Zafer Mutlu’ya destek verilecek. Böylelikle Başiskele’de SP’nin adayı Zafer Mutlu tüm muhalefetin adayı olarak seçime girecek. İYİ Parti ve CHP’nin de desteğini arkasına alacak olan Mutlu’nun seçim kazanma şansıda böylelikle artmış olacak. Selin BECER