DSP Kartepe Adayı Ofluoğlu: Halka inmeyen siyasetçi başarılı olamaz

CHP Kartepe Meclis Üyesi Temel Ofluoğlu 31 Mart yerel seçimleri için CHP’den Kartepe Belediye Başkan Aday Adayı olmuş ancak genel merkez aday olarak Cumhur Karakadıları göstermişti. Ofluoğlu partisinden istifa ederek seçimlere DSP’den girme kararı aldı. DSP Kartepe Belediye Başkan Adayı olan Temel Ofluoğlu ilçe binasında yaptığı basın açıklamasına DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Kartepe İlçe Başkanı Yalçın Öner, İzmit İlçe Başkanı Hülya Yıldırım ve parti örgütü katıldı.

Kartepe halkının istediğini yapacağız

Toplantıda konuşan Kartepe İlçe Başkanı Yalçın Öner, “Biz bir an önce bu örgütümüzü kurduk. Adayımızı açıkladık. Bundan böyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz yerelde Kartepe halkının istediğini yapacağız” dedi. Kartepe Belediye Başkan Adayı Temel Ofluoğlu, “CHP’den Kartepe Belediye Başkan aday adayı oldum. Partinin tabanı ön seçim talebinde bulundu. Ön seçimde isim önemli değil. Kim çıkarsa arkasında duracağız diye ifade edilmişti. Ancak temayül ve ön seçim yaşanmadı. Üyenin ve tabanın isteği ortaya çıkmadı. Karar mekanizması yeni aday arayışına gitti. Parti meclisinden bize mülakat sonucu bildirilmedi. İl başkanına sorumluluk size ait dedim. ‘Bize de bildirilmedi’ dedi.

Siyaset, siyaset baronları tarafından yönetiliyor

DSP Kartepe örgütünü CHP’den istifa eden 8 kişinin kurduğunu belirten Ofluoğlu, “Beni partiye davet edip ‘Kartepe belediye başkan aday olur musun?’ dediler. Bende kabul ettim. Siyaset, siyaset baronları tarafından yönetiliyor. Halka inmeyen siyasetçi başarılı olamaz. Seçim çalışmalarını başlattık. SKM’yi kurduk. Zamanı iyi kullanmak adına seçim broşürlerini bastırdık. Kartepe’ye sevdalıyız. Sorunlarını biliyoruz. Kartepe iyi yönetilmiyor. Siyasetten çok hizmeti ön plana çıkaracağız. Biz ittifakı halkla yaptık. Bu seçime halk ittifakı diyoruz. Halkımız ile düşünerek sorunları birlikte çözmek istiyoruz. Halktan hiç kopmadık. Kaya gibi ayakta duracağız hiç bükülmeyeceğiz” dedi.

Emanet oyları alacağız

Kartepe İlçesi Kocaeli’nin gelişen ilçelerinden biri olduğunu ifade eden İl Başkanı Halim Dedeoğlu, “Kartepe gittikçe betonlaştırılıyor. Kartepe’de yapılan işlerle ilgili zaman içinde yanlışlıklar varsa bunları söyleyeceğiz. Doğru olanları ifade edeceğiz. DSP olarak sadece eleştiriden yana değiliz. Doğrusunu da yanına koyacağız. Yoksa bu eleştiri değil, karalama olur. Kartepe’yi daha yaşanabilir hale getirmek için neler yapılabilir çalışmamız var. DSP, Türkiye’de seçime giren tek sol parti. Hiç parti ile ittifak yapmadık. Yapamayacağız da bazı partilerden bize geçmek isteyenler var. Kapımız her zaman onlara açıktır. Temel Ofluoğlu Kartepe’nin sorunlarını iyi bilen biri. Seçildiği zaman koltuğu dolduracağına inanıyorum. Biz kazanacağız. 1 Nisan’da temel Ofluoğlu kardeşimizi o koltukta görüp kutlamaya gideceğiz. Bizim emanet oylarımız var. Biz bu seçimde o emanet oyları alacağız. Bizden diğer partilere giden çok arkadaş var. Onların oylarını alacağız” şeklinde konuştu. Nuri AKÇAHARMAN