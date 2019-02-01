Derince Belediyesi'nde grev sesleri!

Derince Belediyesi’nde 2018 Aralık’ta imzalanması gereken toplu iş sözleşmesi halen imzalanamadı. 27 Ocak’ta önceki toplu sözleşmenin tarihi de sona erdi. Belediyede örgütlü Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı İdris Ersoy, toplu iş sözleşmesi imzalanmaması durumunda grev oylamasına gidileceğini ifade etti.

"TALEBİMİZ YÜZDE 30"

Başkan Ersoy, Ali Haydar Bulut’un kendilerine yeni başkanla toplu iş sözleşmesi yapılmasının daha doğru olacağını ilettiğini ifade ederek, “Prosedüre göre önce ara bulucu tayini yapılacak. Toplu iş sözleşmesi imzalanmazsa grev oylaması gerçekleştirilecek. Biz aralık ayı enflasyonunu baz alarak yüzde 20.3’ün üzerinde bir zam istiyoruz. Talebimiz yüzde 30. Sözleşme 1 Nisan’a kadar imzalanmazsa yeni belediye başkanı ile yapılacak TİS’te işçilerin geriye dönük hakları da verilecek, maddi bir kayıp olmayacak” dedi.