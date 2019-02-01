Demokratik Sol Parti (DSP) İl Başkanı Halim Dedeoğlu, partisinin İzmit Belediye Başkan Adaylarının kadın bir aday olacağını açıkladı. DSP Kartepe Belediyesi Başkan Adayı Temel Ofluoğlu'nun basın toplantısında söz alan Dedeoğlu, "İzmit Belediye Başkanlığı için partimizde 3 kadın aday adayımız vardı. Sayıyı 1’e düşürdük. İzmit Belediye Başkan Adayımız kadın. Kendisi çok alçakgönüllü, kültürlü ve partimizin önemli isimlerinden" şeklinde konuştu.
Bugün 13:06 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:50 TSİ
Hürriyet ve Gönül'e rakip kadın geliyor
Demokratik Sol Parti (DSP) İl Başkanı Halim Dedeoğlu, partisinin İzmit Belediye Başkan Adaylarının kadın bir aday olacağını açıkladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz