Hürriyet ve Gönül'e rakip kadın geliyor

Demokratik Sol Parti (DSP) İl Başkanı Halim Dedeoğlu, partisinin İzmit Belediye Başkan Adaylarının kadın bir aday olacağını açıkladı. DSP Kartepe Belediyesi Başkan Adayı Temel Ofluoğlu'nun basın toplantısında söz alan Dedeoğlu, "İzmit Belediye Başkanlığı için partimizde 3 kadın aday adayımız vardı. Sayıyı 1’e düşürdük. İzmit Belediye Başkan Adayımız kadın. Kendisi çok alçakgönüllü, kültürlü ve partimizin önemli isimlerinden" şeklinde konuştu.