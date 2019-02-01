Yasin Özlü’den Kullar’a şampiyonluk baklavası

AKP Başiskele Belediye Başkanı Adayı Yasin Özlü, 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde şampiyon olarak Süper Amatör Futbol Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanan Kullarsporlu futbolcularla bir araya geldi, kendi elleriyle şampiyonlara baklava ikram etti

MORAL VERDİ, MORAL BULDU…

AKP Başiskele Belediye Başkan Adayı Yasin Özlü, SKM programları kapsamında saha çalışmalarını sürdürürken, 1. Amatör Küme’de şampiyon olup, Süper Amatör Küme’de mücadele etmeye hak kazanan Kullarsporlu futbolcuları ziyaret etti. Aynı zamanda Atletizm Federasyonu ve Kağıtspor Yönetim Kurulu üyesi de olan Yasin Özlü’yü, Kullarspor Kulübü Gençlik Eğitim ve Kamp Merkezi önünde Kullar Spor Kulübü Başkanı Fahri Altıntaş, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve sporcular karşıladı.

‘BAŞARIYI DAHA DA ARTTIRACAĞIZ’

Özlü, Başiskele Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve Türkiye’ye örnek olan kamp merkezini gezerken, tesis hakkında bilgi aldı. İlçede sportif faaliyetlerin gelişmesi ve başarıların arttırılması için ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını ifade eden Özlü, “Gençlerimizin sporla büyümesi, barış ve kardeşlik ortamında spor bilinci gelişmiş nesillerin yetişmesi için spor kulüplerimizi ziyaret ediyor, istişarede bulunuyoruz” dedi.