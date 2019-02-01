Dursun: Gebzespor’a Süper Lig yakışır

Millet ittifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Avukat Recep Dursun, Gebzespor Tesisleri’ne konuk oldu. Dursun burada Gebzespor Başkanı Abbas Sır ve yöneticilerle bir araya geldi ve “Gebzespor taraftar gücü ve kent potansiyeliyle Süper Lig’e layık” dedi.

KAMYON GARAJI VERİLSİN

Abbas Sır ve yöneticiler Mustafa Turhan ile Şener Çelikkaleli’yla bir araya gelen başkan Adayı Dursun, Gebzespor’un bir marka olduğunu ve bu markanın değerinin bilinmesi gerektiğini kaydetti. Recep Dursun, “Gebzespor bir marka, bu markanın kalıcı gelirleri olmalı, Kamyon Garajının gelirleri Gebzespor’un olsun.” dedi.

KALICI GELİRLER OLMALI

“Gebze gibi büyük bir sanayi kentinin takımı kendi ayakları üzerinde duramıyorsa burada büyük bir problem var” diyen Millet ittifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Recep Dursun, “Gebzespor’un kalıcı gelirlerini elinden aldılar. Gebzespor’u dışa bağımlı hale getirdiler. Sporu kötü yönettiler. Kamyon Garajı konusunda üzerime düşen ne varsa yapmaya hazırım, oranın gelirleri kulübe verilmeli, Gebzespor rahat nefes almalı” dedi.