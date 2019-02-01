Türk futbolunun ünlü yıldızlarından, Kocaelispor eski kaptanlarından ve teknik direktörlerinden Faruk Sarman, halen İzmit Yahyakaptanspor’da önemli işlere imza atıyor. Sarman, sosyal medya mesajıyla herkese örnek oldu. Sarman mesajında fraklı yenildikleri maçtan sonra “Bugün oynadığımız U 14 lig maçında oynadığımız maçlar içinde en ağır yenilgiyi aldık. 2 yıldır liglerdeyiz, inşallah ilk ve son ağır yenilgimiz olur, üzüldük. Sevincimizi bol bol sizlerle paylaştık. Üzüntümüzü de saklamayacağız” dedi.
Bugün 13:26 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:28 TSİ
İzmitli Faruk, yenilgiyi kabullenmeyi öğretti
Türk futbolunun ünlü yıldızlarından, Kocaelispor eski kaptanlarından ve teknik direktörlerinden Faruk Sarman, halen İzmit Yahyakaptanspor’da önemli işlere imza atıyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 13:26 TSİ - Spor
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz