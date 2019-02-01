İzmitli Faruk, yenilgiyi kabullenmeyi öğretti

Türk futbolunun ünlü yıldızlarından, Kocaelispor eski kaptanlarından ve teknik direktörlerinden Faruk Sarman, halen İzmit Yahyakaptanspor’da önemli işlere imza atıyor. Sarman, sosyal medya mesajıyla herkese örnek oldu. Sarman mesajında fraklı yenildikleri maçtan sonra “Bugün oynadığımız U 14 lig maçında oynadığımız maçlar içinde en ağır yenilgiyi aldık. 2 yıldır liglerdeyiz, inşallah ilk ve son ağır yenilgimiz olur, üzüldük. Sevincimizi bol bol sizlerle paylaştık. Üzüntümüzü de saklamayacağız” dedi.