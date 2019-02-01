Eşmespor’da Hüseyin Bal dönemi başladı

Kentimizin en köklü kulüplerinden biri olan Eşme Spor Kulübü, futbol takımına daha önce antrenör Ayhan Günel ile anlaşmıştı. Günel’in ardından yeni teknik patron Hüseyin Bal ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı. Vinsan Tesisleri’nde görüşülüp anlaşmaya varılıp imza attırılan Hüseyin Bal, Başkan Vasfi Aşçı ile el sıkıştıktan sonra “Eşmespor'un köklü bir takım olmasına rağmen layık olduğu yerde olmadığını düşünüyorum. Ayhan Günel hocamıza da teşekkür ediyoruz. İyi bir takım yapmış, elbirliğiyle güzel işlere imza atacağız” dedi.