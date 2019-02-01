Kentimizin en köklü kulüplerinden biri olan Eşme Spor Kulübü, futbol takımına daha önce antrenör Ayhan Günel ile anlaşmıştı. Günel’in ardından yeni teknik patron Hüseyin Bal ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı. Vinsan Tesisleri’nde görüşülüp anlaşmaya varılıp imza attırılan Hüseyin Bal, Başkan Vasfi Aşçı ile el sıkıştıktan sonra “Eşmespor'un köklü bir takım olmasına rağmen layık olduğu yerde olmadığını düşünüyorum. Ayhan Günel hocamıza da teşekkür ediyoruz. İyi bir takım yapmış, elbirliğiyle güzel işlere imza atacağız” dedi.
Bugün 13:28 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:29 TSİ
Eşmespor’da Hüseyin Bal dönemi başladı
Kentimizin en köklü kulüplerinden biri olan Eşme Spor Kulübü, futbol takımına daha önce antrenör Ayhan Günel ile anlaşmıştı.
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Bugün 13:28 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz