Taha Takır’a Gültepe’den tam destek

Altınordu ve milli takımın önemli sporcularından, geleceğin büyük yıldız adayı İzmitli Taha takır yalnız kalmıyor. Gölcükspor eki futbolcularından Taner Takır’ın oğlu olan Taha Takır, babasının izinde yürürken, boynuz kulağı geçiyor. Bu arada Taner Takır’ın camiası olan Gültepe camiası da Taha’yı yalnız bırakmadı. Milli takım kampında milli oyuncuyu destekleyen Gültepeliler, başarılar diledi.