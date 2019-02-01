Altınordu ve milli takımın önemli sporcularından, geleceğin büyük yıldız adayı İzmitli Taha takır yalnız kalmıyor. Gölcükspor eki futbolcularından Taner Takır’ın oğlu olan Taha Takır, babasının izinde yürürken, boynuz kulağı geçiyor. Bu arada Taner Takır’ın camiası olan Gültepe camiası da Taha’yı yalnız bırakmadı. Milli takım kampında milli oyuncuyu destekleyen Gültepeliler, başarılar diledi.
Bugün 13:29 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:30 TSİ
Taha Takır’a Gültepe’den tam destek
Altınordu ve milli takımın önemli sporcularından, geleceğin büyük yıldız adayı İzmitli Taha takır yalnız kalmıyor.
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Bugün 13:29 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz