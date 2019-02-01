Süleyman Karadaş’a Trabzon davetiyesi

Trabzonlular Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Sami Durmuşoğlu ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü, aynı zamanda Trabzonlular Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Turgay Bulut, Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Süleyman Karadaş'ı makamında ziyaret etti. Misafirler, Trabzon Tanıtım günleri etkinliği davetiyesini takdim etti. Görüşmeye başkan yardımcısı H. Necmi Bilgici de katıldı.