Trabzonlular Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Sami Durmuşoğlu ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü, aynı zamanda Trabzonlular Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Turgay Bulut, Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Süleyman Karadaş'ı makamında ziyaret etti. Misafirler, Trabzon Tanıtım günleri etkinliği davetiyesini takdim etti. Görüşmeye başkan yardımcısı H. Necmi Bilgici de katıldı.
Bugün 13:29 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:31 TSİ
Süleyman Karadaş’a Trabzon davetiyesi
Trabzonlular Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Sami Durmuşoğlu ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü, aynı zamanda Trabzonlular Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Turgay Bulut, Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Süleyman Karadaş'ı makamında ziyaret etti.
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Bugün 13:29 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz