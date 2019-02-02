Üç “Süper bilet” sahibini buluyor…

Kocaeli 1.Küme Futbol Ligi’nde sezon bugün resmen kapanıyor ve Süper Amatör Futbol Ligi’ne yükselecek 3 takım daha belirleniyor. Bugün oynanacak 3 maçtan sonra terfi edecek 3 Play-Off şampiyonu belirlenecek ve onlar artık Süper lig takımı olarak yeni sezona hazırlanacak.
Günün 1.Küme Eleme Final programı şöyle…
BAŞİSKELE DAMLAR-TAVŞANCIL 14.00 M. A.KAĞITÇI
DARICA KÜLTÜR -KOCAELİ 1937 SEKA 14.00 DERİNCE SUNİ
DİLOVASI BLD.-K.KÖSEKÖY ATEŞ 17.00 DERİNCE SUNİ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz