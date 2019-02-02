Üç “Süper bilet” sahibini buluyor…

Kocaeli 1.Küme Futbol Ligi’nde sezon bugün resmen kapanıyor ve Süper Amatör Futbol Ligi’ne yükselecek 3 takım daha belirleniyor. Bugün oynanacak 3 maçtan sonra terfi edecek 3 Play-Off şampiyonu belirlenecek ve onlar artık Süper lig takımı olarak yeni sezona hazırlanacak.

Günün 1.Küme Eleme Final programı şöyle…

BAŞİSKELE DAMLAR-TAVŞANCIL 14.00 M. A.KAĞITÇI

DARICA KÜLTÜR -KOCAELİ 1937 SEKA 14.00 DERİNCE SUNİ

DİLOVASI BLD.-K.KÖSEKÖY ATEŞ 17.00 DERİNCE SUNİ