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Üç “Süper bilet” sahibini buluyor…

Kocaeli 1.Küme Futbol Ligi’nde sezon bugün resmen kapanıyor ve Süper Amatör Futbol Ligi’ne yükselecek 3 takım daha belirleniyor.

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Kocaeli 1.Küme Futbol Ligi’nde sezon bugün resmen kapanıyor ve Süper Amatör Futbol Ligi’ne yükselecek 3 takım daha belirleniyor. Bugün oynanacak 3 maçtan sonra terfi edecek 3 Play-Off şampiyonu belirlenecek ve onlar artık Süper lig takımı olarak yeni sezona hazırlanacak.

Günün 1.Küme Eleme Final programı şöyle…

BAŞİSKELE DAMLAR-TAVŞANCIL                   14.00       M. A.KAĞITÇI

DARICA KÜLTÜR -KOCAELİ 1937 SEKA          14.00       DERİNCE SUNİ

DİLOVASI BLD.-K.KÖSEKÖY ATEŞ                  17.00       DERİNCE SUNİ

Bugün 00:30 TSİ - Spor

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