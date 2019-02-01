Meryem Yıldırım’ın onurlu direnişi

Yaşadığı trafik kazası sonrasında yürüme kabiliyetini kaybederek, evinden dışarı çıkamayan Meryem Yıldırım, sporla tanıştıktan sonra hayata tutundu. Sporu öyle alelade yapmak yerine, gerçek bir lisans çıkarıp uğraşını artıran Meryem hanım, katıldığı bilek güreşi ve halter müsabakalarında onlarca madalya kazandı, dünyanın zirvesini zorlamaya başladı. Yıldırım, “Sporu herkese tavsiye ediyorum. Yeter ki insan istesin” dedi.

32 YAŞINDA… EŞİ DE ENGELLİ… BAŞİSKELE’DE YAŞIYOR… ENGEL TANIMIYOR…

Başiskele’de yaşayan 32 yaşındaki Meryem Yıldırım, 2008 yılında geçirdiği trafik kazası sonrasında yürüme kabiliyetini kaybetti. Kaza sonrasındaki engeli sebebiyle kendisini eve kapatan Yıldırım, sporla tekrar hayata bağlandı. Yürüyemediği için insanlardan uzaklaşan ve evden dışarı çıkmak istemeyen Yıldırım, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor bünyesinde hayata geçirilen “Aşmak İçin Hareket” projesi kapsamında, evine gelen spor koordinatörlerinin tavsiyesi üzerine sporla tanıştı. Önce teklifi dışarı çıkmak istemediğini belirterek reddeden Yıldırım, yetkililerin ısrarı üzerine spora başlayınca bilek güreşi ve halter dallarında katıldığı Türkiye ve uluslar arası şampiyonalarında madalya üzerine madalya kazandı.

TEKERLEKLİ SANDALYEDE BİLEĞİNİN GÜCÜYLE DÜNYA 3.'SÜ OLDU

Eşi de kendisi gibi engelli olan Meryem Yıldırım, spor hayatına atıldıktan sonra 2016 yılında haltere başladı. Haftanın 3 günü Büyükşehir’in engelli aracı ile Başiskele'deki evinden alınan Yıldırım, İzmit ilçesinde bulunan SEKASEM Kadın Spor Eğitim Merkezi’ne götürülüyor. Spora ilk başladığı yıl büyük başarılar elde eden Yıldırım, katıldığı Türkiye şampiyonalarında bilek güreşi ve halter dallarında Türkiye birinciliği elde etti. Spora azimle devam eden Yıldırım, 2017 yılında ise tekrar Türkiye engelli bilek güreşi ve halter şampiyonu, 2018 yılında da Türkiye engelli bilek güreşi ve halter şampiyonu ve 61 ülkenin katılımı ile Antalya’da düzenlenen Dünya Engelli Bilek Güreşi Şampiyonası’nda Dünya 3’ncüsü oldu. Her insanın birer engelli adayı olduğunu söyleyen Meryem Yıldırım, engelli bireylerin hayata tutunmaları gerektiğini ifade etti.

“HAYATTA HİÇ PES ETMEDİM”

Spora başladıktan sonra hayata azimle tutulduğunu kaydeden Yıldırım, “Hayatta hiç pes etmedim. Kurslara gittim, spora başladım. Halterle tanıştım daha önce. Haltere başlayınca hocamız Nurcan Gündüz sayesinde bırakmadım, devam ettim. Daha sonra yarışmalara gittik. Gittiğimiz yarışmalarda ilk sene 2’ncilik aldım. Halterde 1’nciliği getirdim, bilek güreşinde de ilk seneden 1’nciliği getirdim. Daha sonraki yılda halterde ve güreşte birinciliği aldım. Türkiye yarışmalarından hep madalyalarla döndüm. Hocalarımı mahcup etmedim. Spor yaşadığım kazayı bana unutturdu. Zevkle bağlı olduğumuz sporu seve seve yapıyoruz. Sporun faydası en azından kollarımıza oldu. Spor sayesinde çevremiz, arkadaşlarımız oldu; sosyalleştik. Eşim de benim gibi engelli. Allah’a hamd olsun, ikimiz de başarılıyız, kendimizi de hiç engelli olarak görmüyoruz” dedi.

“HER İNSAN BİR ENGELLİ ADAYIDIR”

Her insanın birer engelli adayı olduğunu ve bu düşünceyle engellilerin hayata bağlanması gerektiğini ifade eden Meryem Yıldırım, “Sporu herkese tavsiye ediyorum. Yeter ki insan istesin. Bence insan yeter ki, akıldan engelli olmasın. Bunun dışında insan hiç engelli değildir. Neden engelli olayım ki ben. Aklım yerinde, aklım her yere beni yönlendiriyor. Gözlerim görüyor, kollarım çalışıyor. Normalde vücutları sağlam olanlar da birer engelli adayıdır. Tüm insanlar engelli olursa bu hayat nasıl devam edecek? Etmez, o yüzden içeriden çıkmayalım falan düşüncesi olmasın. Hep dışarı çıkın. Çevreniz olsun, spor yapın, arkadaşlarınız olsun” diye konuştu.

“O BÜTÜN ENGELLİ KARDEŞLERİMİZE ÖRNEK OLSUN”

Tüm engellileri hayata kazandırmak için çalışmalarını yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Engelli Branşı Koordinatörü Şerife Duran, Meryem Yıldırım’ın azmi ile tüm engellilere örnek olduğunu belirterek, “Biz Meryem’le bu işe başladıktan sonra tanıştık. Biz bütün engelli bireyleri projemiz kapsamında spora, sporla hayata bağlamak istedik. Meryem’i söylediler bize. Meryem’in evine gittik. Tabii Meryem istemedi ilk başta. Engelinden dolayı dışarıya çıkmak istemedi. Ama biz onu ikna ettik. Şu anda çabasının karşılığını görüyor. Azmi ile hiç yılmadı, idmanlarına hep katıldı. Biz de evinden aldık, evine bıraktık. Sürekli çalıştı, dünya şampiyonluğuna kadar geldi. Dünya şampiyonluğuna ilk defa katılıyor olmasına rağmen 3. oldu. Bir dahaki dünya şampiyonasında ondan şampiyonluk bekliyoruz. O da azmini gösteriyor ve kendisi severek sporunu yapıyor. O bütün engelli kardeşlerimize örnek olsun. Hiçbirisi evde kalmasın” şeklinde konuştu.