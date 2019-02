Baki: Entegre projelerimizi hayata geçirmek için hazırız

Açıklamasında sporun önemin altını çizen Baki, “Avrupa Birliği ülkelerinde beş yüz kişiye bir kulüp düşerken, Türkiye’de dört bin sekiz yüz kişiye bir spor kulübü düşmektedir. Spor kulüplerimizin sayısını arttırmak, eksikliklerini gidermek ve olimpiyatlara sporcu yetiştirmek için entegre projelerimizi hayata geçirmek için hazırız” dedi.

“PROJELERE KAPIMIZ AÇIK”

Baki, her mahallede spor merkezleri yapılacağını ve hobi olarak değil, alt yapı desteği ile sporu gençlere meslek edindireceğini ifade etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vergi olarak en zengin şehir belediyelerinden biri olduğuna dikkat çeken Baki, bu kentin verdiği verginin karşılığını alamadığını söyledi. Baki, şehrinin artık spor, kültür ve turizm kenti olması gerektiğini ifade etti. Sivil toplum kuruluşları ile birlikte projeler üreteceğini ve takipçisi olacağını taahhüt etti. Hizmet isteyen halk karşısında her zaman kapısının sonuna kadar açık olduğunu belirten Baki, “Proje fikirleri olan vatandaşla iş birliği için her zaman kapımız açık” dedi. Aydın, en büyük eksiğin gün yüzüne çıkmak isteyen amatör kulüplerine destek verilmemesi ve onlara şans tanınması gerektiğini söyledi. Baki, misafirperverliğinden dolayı Federasyon Başkanı Murat Aydın ve yönetim ekibine teşekkür etti.