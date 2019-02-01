Atıcılıkta da Kocaeli zirvede

Atıcılık branşında Rio’da düzenlenen Olimpiyat Oyunları’na sporcu göndermeyi başaran Kağıtspor, Türkiye’de atıcılıkta zirvenin ön basamaklarında yer alıyor. Mavi beyazlı atıcılar 2020 Tokyo Olimpiyatları için de iddialı.

KAĞITSPOR ZİRVEDE…

Kağıtspor’un Atıcılık Trap branşında başarılı sporcularından 2018 yılı Gençler Avrupa Şampiyonu Murat İlbilgi, Türkiye klasmanında gençler sıralamasında 360 puanla zirvede yer alıyor. Bir diğer sporcu Nedim Tolga Tuncer ise büyükler Türkiye sıralamasında 363 puanla zirvedeki yerini koruyor. Tolga’yı, takım arkadaşı genç sporcu Murat İlbilgi 360 puanla takip ediyor.

HEDEF 2020 TOKYO OLİMPİYATLARI

Büyükler Türkiye sıralamasında ilk sırada olan Nedim Tolga Tuncer ”2019 sezonu bizim için yoğun bir tempoda geçecek. 2018 yılını Türkiye sıralamasında Murat ile beraber zirvede tamamlayarak büyük bir avantaj elde ettik. Bu sene 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılabilmek adına kota müsabakaları olan Dünya Kupalarına Muratla beraber gideceğiz. Hedefimiz başarılı sonuçlar elde ederek olimpiyat vizesi almak” şeklinde konuştu.

DÜNYA KUPASI’NA HAZIRLIK

Murat İlbilgi ise “Şu an için hocamızla beraber tüm enerjimizle, 12 -20 Mart tarihleri arasında Meksika’da düzenlenecek olan Dünya Kupası’na odaklanmış durumdayız. Dünya Kupası’nın ardından nisan, mayıs ve haziran aylarında Olimpiyat için kota maçlarına ve şampiyonalara katılmaya devam edeceğiz. Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatlarında ülkemizi gururla temsil etmek” dedi.