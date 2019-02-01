Spordan gelen Turan sporcunun yanında

AKP Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, Kandıra’yı yıllardır Kocaeli spor camiasında temsil eden Yeni Kandıraspor Kulübü'nün antrenmanını ziyaret etti. Antrenör Tansu Okan, takım kaptanları Emre Yıldız, Umut Ayyıldız ve futbolculara tatlı ikram eden Turan, “Ben de geçmişte spor kulübü başkanlığı yapan biri olarak, amatör kulüplerimizin ihtiyaçlarını iyi biliyorum. Bu doğrultuda fair-play anlayışıyla hareket eden sporcu kardeşlerimizin her zaman yanlarında olduğumun bilinmesini isterim” dedi.