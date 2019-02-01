Törk: Darıca’yı spor kenti yapacağız

Spor yöneticiliğindeki bilgi, birikim ve tecrübelerini Darıca’nın spor geleceğine ciddi katkı sunacağına kaydeden Törk, başta Darıca’nın lokomotifi Darıca Gençlerbirliği olmak üzere, amatör spor kulüpleri ve alt yapı futbolcularına kucak açacaklarını belirtti.

TÖRK SPORUN VE SPORCUNUN HER DAİM DESTEKÇİSİ OLDU

Spora hizmet etmeyi bir görev olarak nitelendiren CHP Darıca Belediye Başkan Adayı Törk, spor yöneticiliğinde elde ettiği başarıları hatırlatarak, “Spora lisede okul takımında futbol oynayarak başladım. Futbol oynamayı çok seven biri olarak hala futbol oynarım. Üniversiteyi bitirip iş hayatına girdiğimde spora tekrar Darıca Kalespor’a yönetici olarak başlayarak dönüş yaptım. 2011-2012 sezonunda da Darıca Kalespor’a kulüp başkanlığı yaparak, yönetici arkadaşlarımızla Darıca Kalespor’u Bölgesel Amatör Lig’e çıkardık. Daha sonra Darıca Gençlerbirliği’nde 2 yıl futbol şube sorumlusu oldum. Bu süre zarfında Halil Akbaşoğlu ile birlikte çalıştım” ifadelerini kullandı.

NENE HATUN STADI, BÜYÜK BİR KOMPLEKS OLACAK

Tesisleşme konusunda eksiklere değinen ve göreve gelmeleri halinde ilk olarak Nene Hatun Stadı’nı modern bir hale getirerek gençliğe sahip çıkacaklarını vurgulayan Törk, “Özellikle Nenehatun Mahallesi’nde bulunan sahaya 10 yıldır yatırım yapılmaması sonucu oyuncular antrenmanlarını yarım sahada yapılacak geldi. Göreve geldiğimizde ilk işlerimizden biri Nenehatun Stadı’nı büyük bir amatör spor kompleksine çevirmek olacak.

DARICA’YI SPOR KENTİ OLARAK HAYAL EDİYORUZ

Sporcu kimliği olan bir başkan adayı olarak da Darıca’da eğitim ve kültürle birlikte bir spor kenti olarak Darıca’yı hayal ediyoruz. Darıca’da sporun her alanda yaşandığı ve uygun ortamlarda buna dair yatırımların yapıldığı bir Darıca zor değil. Amatör spor kulüplerinin sıkıntısını bilen, bizzat bu yöneticilik yapmış spor adamı olarak yaşanan sıkıntıları çözüp, üst liglere yetişmiş gençlerimizle birlikte Darıca’yı spor kenti yapacağız” şeklinde konuştu.

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ İÇİN SAĞLAM TEMELLER ATACAĞIZ

Darıca Gençlerbirliği özel bir paragraf açan Yakup Törk, Darıca’nın lokomotifi Darıca Gençlerbirliği ile ilgili uzun vadeli planlamalar yaparak sağlam bir temel atacaklarını belirterek, “Darıca Gençlerbirliği bu kentin markasıdır. 84 yıllık tarihi Darıca Gençlerbirliği takımını göreve geldiğimizde ciddi anlamda ses getirecek altyapı yatırımını güçlendirip, kentimizin çocuklarının da bu takımda yer aldığı bir Darıca Gençlerbirliği inşa edeceğiz. Gerekli yatırımlarla da Darıca Gençlerbirliği takımı taraftarının güzel ortamlarda maç izlemesini sağlayacağız” diyerek sözlerini noktaladı.