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İYİ Parti’nin adayları eğitime alınıyor

İYİ Parti Kocaeli Teşkilatı, yarın belediye başkan adayları ve 12 ilçe başkanı ile birlikte Ankara’da toplantıya katılacak. İlk kez yerel seçime girecek olan İYİ Parti, belediye başkan adaylarına seçim ile ilgili eğitim verecek.

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İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İl Başkan Yardımcıları, İYİ Parti’nin Belediye Başkan Adayları ve 12 ilçenin başkanı yarın saat 10.00’da Ankara’ya İYİ Parti Genel Merkezi’ne gidecek. 81 il için düzenlenecek olan programda gruplar halinde genel merkez tarafından il ve ilçeler ile görüşülerek seçim bilgilendirilmesi yapılacak.

ADAYLAR EĞİTİME GİRECEK

Seçim sloganlarının ve aynı zamanda belediyecilikte şeffaflık, çevreye ve estetiğe duyarlılık üzerine seminer verilecek olan programda seçim kampanyalarının detayları da belli olacak. İlk kez yerel seçime girecek olan İYİ Parti,toplantıda ayrıca belediye başkan adaylarına da eğitim verecek. Kısa bir seminer şeklinde yapılacak olan toplantıda, CHP ile yapılan ittifakın da nasıl ilerlediği ile ilgili görüşler de ilçe başkanları tarafından genel merkeze sunulacak.Selin BECER

Bugün 13:51 TSİ - Siyaset

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