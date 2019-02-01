Komşuda korkutan deprem!

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Yunanistan ve Türkiye arasındaki Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 13.29'da bölgeyi sallayan depremin merkez üssü Kerpe Adası. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), sarsıntının merkez üssünün Rodos Adası'na 120 kilometre olduğunu bildiriyor.