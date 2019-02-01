Yunanistan ve Türkiye arasındaki Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 13.29'da bölgeyi sallayan depremin merkez üssü Kerpe Adası. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), sarsıntının merkez üssünün Rodos Adası'na 120 kilometre olduğunu bildiriyor.
Bugün 14:03 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 17:05 TSİ
Komşuda korkutan deprem!
Yunanistan'ın Kerpe Adası'nda öğle saatlerinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Bugün 14:03 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz