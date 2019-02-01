3. Lig 1. Grup temsilcisi Körfez Spor Kulübü, umutsuzca mücadelesini sürdürürken, bugün de İzmir’de Tire 1922 takımının konuğu olacak. Maç 13.30’da başlayacak ve Tire Stadı’nda oynanacak. Tayfur Çiçek Stadı’nda oynanacak maçı Lütfullah Aslan yönetecek.
Bugün 14:16 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:18 TSİ
Tire 1922-Körfez SK (13.30-Tire Stadı)
3. Lig 1. Grup temsilcisi Körfez Spor Kulübü, umutsuzca mücadelesini sürdürürken, bugün de İzmir’de Tire 1922 takımının konuğu olacak.
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Bugün 14:16 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz