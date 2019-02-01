Darıca Gençlerbirliği’ni yeniden 3.Lig’e düşürüyorlar!

2018 Mayıs’ın da, 3. Lig’de şampiyon olan ve 10 yıl sonra adını 2. Lig’e yazdıran Darıca Gençlerbirliği “Kaos” sezonunda büyük yaralar aldı. 13 kişi kalan kulübün yeniden 3.Lig’e düşmesine kesin gözüyle bakılıyor
6 AY BOYUNCA İŞSİZ KALDILAR
Şu an için 12 milyon, 6 ay sonra ise borcu 15 milyon liraya çıkacak olan Darıca Gençlerbirliği, Azeri İş adamı Rauf İsmailyov’a satılmıştı. İsmailyov, transferin açılması için gereken 129 bin lirayı federasyona yatırmadı ve Sarı Yeşililer 13 futbolcu ile yoluna devam etmek zorunda kaldı. Hal böyle olunca da, Darıca’nın küme düşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Dahası, uzun süredir Darıca Gençlerbirliği ile anlaşan ve antrenmanlara çıkan futbolcular da 6 ay boyunca işsiz kaldı !..
BİR TÜRLÜ ELDEN ÇIKARMADI
Başta Darıcalı iş adamı Metin İnan, ardından Karagümrükspor’un da başkanı Cengiz Günaydın ve son olarak da Elazığlı grup, Darıca Gençlerbirliği’ni Azerilerden almak için her şeyi yapsa da, KASKF Başkanı Murat Aydın’ın kulübün için soktuğu Rauf İsmailyov, ‘Nuh’ dedi ‘Peygamber’ demedi ve şirketi “Ne hikmetse” elden çıkarmadı.
TARİH AFFETMEYECEK!
1934 yılında kurulan tarihi kulüp Darıca Gençlerbirliği’ni çok değil sadece 8 ayda zirveden indiren ve yerin dibine sokan, buna vesile olan, kulübün bu duruma gelmesine zemin hazırlayanlar kınaları hazır mı?.. Çünkü tarih onları yazacak ve Darıca camiası sizi hiçbir zaman aff etmeyecek… Tebrikler… Tarihe geçtiniz!.. Erdem ÖVÜÇ
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ BU FUTBOLCULARLA LİGE DEVAM EDECEK:
AHMET KUTLUER
AHMET ÖNAL
EMRE ALAN
EMRE GAMSIZ
H.İBRAHİM ŞAGAR
OĞUZHAN CEYLAN
EMİN GÜZELYURT
MUSTAFA KAYA
OKTAY BALA
RAMAZAN ÖZCAN
SALİH SEYİS
TUNCAY FINDIKCI
VEYSEL CANPOLAT
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz